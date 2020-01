Canoa velocità, i convocati dell’Italia per il primo raduno del 2020. Venti azzurri a Catania, Rizza a Sabaudia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Nazionale italiana di Canoa velocità inizia il 2020 a Catania per un lungo raduno che durerà fino a marzo: il DT Oreste Perri ha fissato tutti gli appuntamenti che attenderanno gli azzurri in questa stagione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, per la quale hanno già staccato il pass il K1 200 maschile ed il K2 1000 maschile (pass non nominali). Al termine del raduno l’Italia si recherà a Mantova per le selezioni, poi a maggio ci saranno le qualificazioni olimpiche: prima occasione il 6 e 7 maggio a Racice, in Repubblica Ceca, con seguente prima tappa di Coppa del Mondo, seconda opportunità il 22 e 23 maggio a Duisburg all’interno della seconda prova di Coppa. L’Italia andrà poi a Bascov, in Romania, per gli Europei e a Szeged, in Ungheria, per l’ultima tappa di Coppa dal 10 al 12 luglio. Si partirà poi per Tokyo, dove gli azzurri saranno in gara dal 3 ... Leggi la notizia su oasport

