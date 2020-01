Bocuse d’Or, ad Alba il 27 gennaio la selezione del team Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Milano, 15 gen. (askanews) – L’Italia dell’alta ristorazione scalda i motori per la 32esima edizione del Bocuse d’or che sarà a Lione nel 2021. In vista della sfida europea di maggio a Tallin, il 27 gennaio ad Alba verrà scelto il team Italia tra i tre annunciati mercoledì 15 gennaio a Milano da Cracco in Galleria. Per l’ambito premio dedicato allo chef francese Paul Bocuse, due anni fa è nata l’accademia presieduta da Enrico Crippa, patron del tre stelle michelin di Alba Piazza Duomo. A lui abbiamo chiesto che edizione sarà questa per l’Italia “Quest’anno è un anno di svolta – ha spiegato – siamo riusciti a creare un team che porti avanti il discorso dell’accademia Bocuse d’Or supportati dalla Federazione Italiana cuochi che ha un numero immenso di associati e un bagaglio di competizioni internazionali e ... Leggi la notizia su notizie

