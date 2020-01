Bianca Guaccero lascia Detto Fatto: condurrà un nuovo format su Sky – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo due anni di conduzione Bianca Guaccero lascerà Detto Fatto per passare a Sky, la conduttrice condurrà un nuovo format su Sky Bianca Guaccero a breve non condurrà più Detto Fatto per condurre un format tutto suo su Sky. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La rivista … L'articolo Bianca Guaccero lascia Detto Fatto: condurrà un nuovo format su Sky – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

kikapress : Dopo Ciacci, lascia anche lei. E adesso dove andrà? - zazoomnews : Bianca Guaccero lascia “Detto Fatto” e intanto commuove: «Grazie a chi ha sempre creduto in me» - #Bianca #Guaccero… - 2109Dalia : -