Amber Heard, dopo Johnny Depp l’amore con una donna dell’ambiente. Sorprese così (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel mese di novembre fu davvero uno ‘scoop’ quello della battaglia legale che ha interessato Amber Heard e Johnny Deep. L’attrice statunitense ha chiesto una perizia psichiatrica per l’ex marito, con il quale è in ‘lotta’ da anni. Secondo i nuovi documenti del tribunale, infatti, la Heard avrebbe chiesto a un professionista di salute mentale di effettuare una valutazione di Depp. E i fan di lui lanciano una petizione per cancellarla da Aquaman 2. Ma quali sono i motivi di tanto clamore? Le violenze fisiche e psicologiche di cui la Heard sarebbe stata vittima per mano dell’ex marito: un’accusa forte che ha mobilitato tutti, affinché venissero accertate le condizioni mentali dell’attore. Tutto sembra risalire al 2015, e precisamente al 3 febbraio, quando Johnny Depp sposa Amber Heard. dopo soli 15 mesi, il matrimonio vede il divorzio: Johnny ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

_DAGOSPIA_ : MI FAI UN SAFFO – È TORNATO IL SORRISO SUL VOLTO DI AMBER HEARD DOPO IL TUMULTUOSO DIVORZIO...… - hiddlestonela : RT @Veritatisvis: Cioè quindi Joaquin Phoenix lo volete morto perché ha interpretato un personaggio in un film che vi sta sul cazzo, però A… - fuckingjd : RT @morningstarsin: comunque approfitto un attimo per ricordarvi ancora una volta che Johnny Depp in realtà è innocente e la manipolatrice… -