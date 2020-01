A Napoli apre la prima Rage Room, la “stanza della rabbia” dove puoi spaccare tutto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sarà inaugurata sabato 18 gennaio, a Napoli, la prima Rage Room del Sud Italia: si tratta della cosiddetta "stanza della rabbia", un luogo dove si può rompere e spaccare tutto quello che ci si trova davanti per sfogare lo stress. La Rage Room aprirà i battenti a Fuorigrotta, quartiere delle periferia occidentale di Napoli, in via Tiberio. Leggi la notizia su fanpage

