Vicenza, botte dalla moglie e dall’amante che lo sorprendono con una terza donna: ferito 55enne (Di martedì 14 gennaio 2020) Un libero professionista di 55 anni di Vicenza è finito in ospedale dopo essere stato picchiato dalla moglie e dall'amante che lo hanno scoperto insieme ad una ragazza di 26 anni nel suo ufficio, dove lei lavora come addetta alle pulizie. Guarirà in pochi giorni e poi deciderà se sporgere denuncia. Leggi la notizia su fanpage

