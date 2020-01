Ultimi Sondaggi politici oggi 14 gennaio: Lega Stabile, cresce il PD (Di martedì 14 gennaio 2020) Come ogni lunedì il Tg di LA 7 propone i Sondaggi politici elettorali di SWG per cercare di capire quali sono le intenzioni di voto se si andasse alle urne. Questa settimana vediamo una crescita interessante del PD, mentre la Lega di Salvini resta stabilmente il primo partito in Italia. Vediamo l’analisi dei dati rilasciati ieri sera da Enrico Mentana con le percentuali di voto di tutti i protagonisti dello scenario politico italiano. Ultimi Sondaggi politici elettorali La 7: per SWG Lega resta prima, cresce il PD Diversamente dal solito questi Sondaggi elettorali sono stati effettuati dopo 3 settimane dall’ultimo rilevamento (risalente al 23 dicembre) causa pausa natalizia. La crescita o il calo dei partiti quindi si riferisce ai Sondaggi di prima di natale. Il primo partito in Italia rimane quello di Salvini, con la Lega che resta perfettamente uguale ai Sondaggi ... Leggi la notizia su pensionipertutti

