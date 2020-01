Tumori e cellulare, oncologo: no prove

"Non esiste una chiara evidenza scientifica tra l'uso dele le neoplasie". Lo sostiene Francesco Cognetti, professore di oncologia medica all'Università La Sapienza di Roma, dopo la sentenza della corte d'appello di Torino che ha condannato l'Inail a corrispondere un vitalizio da malattia professionale a un dipendente Telecom. "Si consiglia -spiega Cognetti- di non tenere il telefonino vicino all'orecchio per molto tempo e usare gli auricolari contro gli eventuali danni legati al calore emesso dal".(Di martedì 14 gennaio 2020)