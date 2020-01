Tolo Tolo Checco Zalone, critiche feroci sul film: “Mi ha deluso!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Checco Zalone criticato da una spettatrice di Tolo Tolo: “Ha deluso le mie aspettative” Ha superato i 40 milioni di incassi, Tolo Tolo di Checco Zalone, diventando in breve tempo uno dei film di maggiore incasso della storia del cinema italiano. Piaccia o non piaccia bisogna dare il merito al comico pugliese di aver saputo imbastire una campagna promozionale zero invasiva, con una canzone (Immigrato) che ha fatto infuriare i benpensanti italici con la puzza sotto al naso, non riconoscendone l’ironia di fondo (è una rilettura in chiave ironica de L’Italiano di Toto Cutugno). Sul settimanale Nuovo Tv una spettatrice del nuovo film di Zalone ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone dicendo che “Il film ha deluso le mie aspettative. Speravo di godermi una serata di risate, invece mi sono trovata di fronte un film impegnato che mi ha spiazzato”. Tolo ... Leggi la notizia su lanostratv

espressonline : #ToloTolo di Checco Zalone è un geniale sberleffo verso i cattivisti - lucatelese : Stasera Ignazio Larussa mi ha sfidato: “Scommetti mille euro che Tolo tolo incasserà meno dell’altro film di Zalone… - csMoviesItalia : Lunedi: 1. Tolo Tolo 2. Hammamet 3. Piccole Donne 4. 18 Regali 5. Jumanji: The Next Level -