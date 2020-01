Sesso tra donne, penetrazione e ruoli di coppia: la verità dietro i cliché (Di martedì 14 gennaio 2020) Prima un taboo e poi, più o meno segretamente da sempre, motivo di fascino e attrazione. L’amore tra donne, con tutto il suo carico di suggestivo erotismo, è oggetto di interesse ma anche di antipatici cliché. Andiamo ad affrontare i tre luoghi comuni più eclatanti sull’amore lesbico. 1. Uomo e donna: i ruoli eterosessuali Un controsenso insito nella natura stessa dell’amore lesbico. L’attrazione fisica e sentimentale tra due donne, infatti, non sarebbe tale se fosse regolarmente schiava di questi schemi. Il rapporto tra due donne è condizionato, appunto, dall’identità delle due donne: caratteri, personalità, desideri e modi d’agire sono legati prima di tutto alla loro natura individuale. Di conseguenza il cliché che vedrebbe sempre una delle due donne assumere il ruolo di uomo è confuso, scorretto e per certi versi sessista. 2. Fare l’amore con ... Leggi la notizia su velvetgossip

