Roma, emergenza smog: superati i limiti in 8 centraline su 13. I medici avvertono: “A farne le spese soprattutto i bambini” (Di martedì 14 gennaio 2020) A Roma continua l’emergenza smog: in otto centraline su tredici i valori di Pm10 dell’aria hanno sforato il limite di legge giornaliero. Lo confermano gli ultimi dati disponibili di Arpa Lazio, che fanno riferimento alla giornata di lunedì 13. Dall’inizio dell’anno in alcune centraline – come Tiburtina, Magna Grecia e Cinecittà – il limite è stato sforato quasi tutti i giorni. Tale limite, come spiegano dall’Arpa, potrebbe essere superato solo 35 volte in un anno. Per correre ai ripari, l’amministrazione comunale ha ordinato la limitazione alla circolazione veicolare nella ZTL “Fascia Verde”, inclusi i diesel in alcune fasce orarie della giornata. Il provvedimento prevede anche che gli impianti termici devono essere regolati su una temperatura non superiore a 18°C o 17°C , a seconda del tipo di edificio. A fare le spese dell’emergenza smog sono ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Smog, l'emergenza si allarga: a Roma stop ai diesel, blocchi anche a Torino e Firenze #Smog - Agenzia_Ansa : Si allarga l'emergenza #smog, anche a #Roma stop ai #diesel. Blocco dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 all… - FrancescoBonif1 : A Roma l’emergenza rifiuti è sempre più grave,fra ratti e scarafaggi che scorrazzano nei cortili delle scuole. L’ i… -