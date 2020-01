Regionali Puglia, Renzi: "Avremo un candidato diverso da Emiliano" (Di martedì 14 gennaio 2020) "La Puglia di Emiliano è l'emblema dell'alleanza culturale con il grlillismo: Ilva, Tap, la Xylella, la Banca popolare di Bari che non doveva diventare una Psa. In Puglia noi presenteremo un candidato diverso da Emiliano". Sono state queste le parole di Matteo Renzi a 'L'aria che tira' su La7, dove l'ex Premier ha annunciato una cosa già data per scontata un po' da tutti.Domenica scorsa, infatti, non c'era nessun candidato riferibile a Renzi nelle primarie di coalizione per scegliere il candidato Governatore per la Regione Puglia, che andrà al voto tra maggio e giugno dopo 5 anni sotto la guida di Michele Emiliano.Il Presidente uscente ha stravinto battendo Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano, ottenendo il 70% dei voti in una consultazione caratterizzata dal calo dell'affluenza. Questa volta a votare sono stati circa 80mila pugliesi, mentre nel 2014 furono 130mila. ... Leggi la notizia su blogo

gabrieligm : La Puglia come laboratorio liberal-democratico e riformatore? Un’alleanza per le regionali con @ItaliaViva… - CardelliAc : RT @rosadineve: Alle regionali in Puglia #ItaliaViva non appoggerà Michele Emiliano ma si presenterà con un proprio candidato.Diversamente… - LucaCapra67 : RT @rosadineve: Calenda con Azione, Renzi con ItaliaViva e Della Vedova con + Europa, insieme con un candidato da contrapporre ad Emiliano… -