Ragazzo di 21 anni infila il pene in un tubo per masturbarsi e resta incastrato (Di martedì 14 gennaio 2020) Un uomo è dovuto ricorrere alle cure mediche dopo essere rimasto con il pene incastrato in un tubo di metallo, sopportando un dolore lancinante per 5 giorni prima di chiedere aiuto. Un giovane uomo di 21 anni ha rischiato di perdere il membro a causa di un sex toy artigianale. La curiosa notizia è stata … L'articolo Ragazzo di 21 anni infila il pene in un tubo per masturbarsi e resta incastrato NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

