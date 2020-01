Quei misteri dietro il "libro gate" che sta travolgendo il Vaticano (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesco Boezi  Ratzinger a Sarah: "Via la mia firma dal libro" Un documento smonta i progressistiDal "giallo" dietro la firma del libro alla riforma del pontificato emerito: il "gate" del Vaticano si infittisce sempre di più È la più classica delle bufere del Vaticano, ma sta assumendo contorni poco chiari, che solo le prossime ore saranno, forse, in grado di disvelare. Joseph Ratzinger e Robert Sarah sono contrari all'abolizione del celibato per i sacerdoti. E su questo non ci piove. Ma il mezzo tramite cui questa posizione era stata presa, un libro intitolato "Dal Profondo del nostro cuore", è finito all'interno di un bailamme mediatico-dottrinale che merita di essere analizzato per fasi. Procediamo con ordine. Da quando l'opera libraria a doppia firma viene annunciata alla richiesta di rimozione proveniente dallo staff di Benedetto XVI - una ... Leggi la notizia su ilgiornale

