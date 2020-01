Quanto guadagna un avvocato con il gratuito patrocinio e stipendio (Di martedì 14 gennaio 2020) Quanto guadagna un avvocato con il gratuito patrocinio e stipendio Il ministero della Giustizia ha presentato i dati della relazione sul gratuito patrocinio dello Stato, relativamente ai procedimenti civili e penali. Stando a tali dati, emersi dalla relazione biennale del Ministero della Giustizia, la parcella di un avvocato corrisponde a 429 euro, mentre sul penale si arriva a 798 euro. Quanto guadagna un avvocato in patrocinio gratuito Come riporta la relazione, nel 2018 la spesa relativa alle parcelle nei processi civili e penali è equivalsa a 282 milioni di euro, con un aumento medio annuo di 20 milioni di euro circa. Per ciò che concerne la parcella media di un avvocato col gratuito patrocinio nel civile, si parla di 429,81 euro nel dettaglio, mentre nel penale, come abbiamo anticipato, si arriva a 798 euro. L’importo nel civile (109 milioni di euro) è stato minore di ... Leggi la notizia su termometropolitico

locsland : @ibbatta @_pinzillacchera @Che_torda Io so perfino quanto guadagna mio padre (che non mi deve niente), figuriamoci… - internewsit : Suning paga i bonus per l'andata: ecco quanto guadagna l'Inter - CdS - - moneypuntoit : ?? Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia? ?? -