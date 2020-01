Preti sposati, ora Ratzinger chiede di togliere la sua firma dal libro del cardinale Robert Sarah (Di martedì 14 gennaio 2020) La polemica scoppiata in seguito all’affermazione attribuita a Papa Benedetto XVI sul celibato dei sacerdoti, che, secondo lui, sarebbe indispensabile, e che sembrerebbe in contrasto con alcune aperture di Papa Francesco, ha costretto Ratzinger a fare delle precisazioni.Oggi, infatti, il suo segretario particolare, l’arcivescovo Georg Gänswein, ha annunciato:“Posso confermare che questa mattina su indicazione del Papa emerito ho chiesto al cardinale Robert Sarah di contattare gli editori del libro pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del libro stesso e di togliere anche la sua firma dall'introduzione e dalle conclusioni” Benedetto XVI: "Celibato dei sacerdoti è indispensabile, non posso tacere" Il Papa emerito Benedetto XVI a difesa del celibato dei sacerdoti: il 15 gennaio uscirà il libro scritto a quattro ... Leggi la notizia su blogo

