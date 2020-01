Pescara, carabiniere si toglie la vita in ufficio. Gli agenti del Noe sono senza parole (Di martedì 14 gennaio 2020) È lutto a Pescara per la tragica morte di un carabiniere. L’agente si è tolto la vita all’interno del suo ufficio: per il suo suicidio gli agenti del Noe, suoi colleghi ogni giorno sul luogo di lavoro, sono letteralmente sconvolti. Proprio altri carabinieri hanno dato l’allarme: uno di loro si è anche sentito male. Ovviamente gli agenti stanno indagando sul caso con delicatezza e riservatezza, perché è davvero molto particolare la situazione. Gli agenti del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Pescara stanno indagando sulla morte del loro collega, avvenuta nella mattinata di sabato 11 gennaio 2020, ritrovato ormai privo di vita all’interno degli uffici di via Venezia 4. Il generale Maurizio Ferla, comandante nazionale dei carabinieri per la tutela ambientale, è ... Leggi la notizia su bigodino

