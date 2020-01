Palermo: aggiudicata gara per piste Piano Battaglia, gestore impianti 'impossibile aprire' (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Sarà la 'impianti e Asfalti s.r.l.' ad occuparsi della gestione delle piste di Piano Battaglia. L'impresa si è aggiudicata la gara per la stagione invernale 2019-2020 e le stagioni estate-autunno 2020 con un ribasso del 32,25%. Un risultato che però non convince l'impr Leggi la notizia su liberoquotidiano

NuovoSud : Sci, aggiudicata la gara d'appalto per la gestione delle piste di Piano Battaglia -