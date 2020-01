Oroscopo Branko del 14 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 14 gennaio è pronto a rivelare l’attuale situazione astrologica del vostro segno zodiacale. Per il segno Vergine sarà una giornata carica di tensione, mentre per le persone del Capricorno sarà positiva e fortunata. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali. Branko Oroscopo 14 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Con questa Luna creativa in Vergine conviene impegnarvi tanto e lavorare seriamente. Vi suggerisce anche come reagire alle critiche di persone che non digeriscono il vostro modo di fare affari. Venere sta per arrivare, preparatevi. Toro – Se volete realizzare i vostri progetti, dovete usare tutte le vostre ottime qualità commerciali e imprenditoriali. Domani Mercurio in Acquario v’infastidisce e rompe un po’ ma Venere in Pesci vi dà un pizzico di fortuna in più. Giove dispensa ... Leggi la notizia su kontrokultura

