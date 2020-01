Napoli-Perugia, probabili formazioni Gazzetta: Giovanni Di Lorenzo torna sulla fascia (Di martedì 14 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Gennaro Gattuso in vista del match di Coppa Italia tra Napoli e Perugia, valido per gli ottavi di finale. Il turnover non sarà eccessivo e contemplerà solo 3 cambi rispetto alla gara persa con la Lazio. Ci si aspetta dunque la presenza di Sebastiano Luperto in difesa, con Giovanni Di Lorenzo che tornerà sulla fascia destra. Eljif Elmas per Piotr Zielinski è la principale novità a centrocampo, mentre in avanti Hirving Lozano dovrebbe rilevare José Callejon. Dries Mertens deve ancora rientrare dal Belgio e non è chiaro quando tornerà a disposizione. Nel secondo tempo, comunque, dovrebbe essere previsto l’esordio assoluto di Diego Demme. probabili formazioni Gazzetta Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Elmas; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso. Perugia (3-5-2): Fulignati; Falasco, ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

