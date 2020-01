Milan, in Coppa Italia è ballottaggio tra Antonio Donnarumma e Begovic (Di martedì 14 gennaio 2020) A causa dell'infortunio di Donnarumma, e in occasione dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Spal, Stefano Pioli è chiamato a scegliere tra il fratello di Gigio e il nuovo arrivato Asmir Begovic. Un ballottaggio che potrebbe ripetersi anche per la prossima gara di campionato contro l'Udinese. Leggi la notizia su fanpage

sportli26181512 : Rebic, è la tua occasione: far bene contro la Spal per convincere Pioli: Rebic, è la tua occasione: far bene contro… - LM1lan0 : @FP93_thereal @LoZioFod81 @theo_1994 @DiMarzio Loro tra uno scudo di cartone ed una Coppa Campioni con i caffé corr… - PianetaMilan : #CoppaItalia, #MilanSpal: #Kjaer può partire dal primo minuto - #ACMilan #Milan #SempreMilan -