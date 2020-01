Meteo Australia, buone notizie, dopo la grande tempesta di polvere, arrivano le piogge ammazza incendi (Di martedì 14 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: Per la prima volta, dopo settimane di poderosi incendi, evacuazioni di massa, una strage di animali e abitazioni distrutte, finalmente sono previste delle intense piogge sull'Australia sud-orientale, cioè quella maggiormente colpita dalla piaga degli incendi. Le previsioni Meteo indicano la possibilità che possano cadere dai 50 ai 100 mm di pioggia nel giro di due giorni. Nel frattempo una tempesta di polvere di grandi dimensioni ha interessato la parte meridionale dell'Australia dal Nuovo Galles al Queensland e fino alla parte occidentale del continente.Il cielo è diventato ovunque rosso a causa del particelle di polvere del diametro di un quinto di un capello umano (10-12 micron). La tempesta è stata causata da un'intensa depressione con forti venti in grado di spostare grandi quantità di polvere sulla parte meridionale del continente. Tale tempesta di ... Leggi la notizia su meteogiornale

