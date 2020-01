LIVE Venezia-Brescia 20-13, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: decisamente meglio i veneti nel primo quarto (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 Si ripropone Awudu Abass, a segno dalla media distanza. INIZIO SECONDO QUARTO meglio Venezia dunque nel primo quarto, tanta fatica offensiva per Brescia. A LIVEllo individuale, a dominare la scena è stato Jemery Chappell con 10 punti, quasi la metà dei punti della squadra di De Raffaele. FINE PRIMO QUARTO: Venezia-Brescia 20-13 20-13 1/2 dalla linea della carità per Vidmar. Vidmar si guadagna due preziosissimi tiri liberi a 1” dalla sirena. Ultimo minuto del primo quarto. 19-13 Risponde Lansdowne dalla media distanza, l’attacco lombardo sembra iniziare a dare le prime risposte. 19-11 Due punti comodi per Chappell, giunto già in doppia cifra. 17-11 Prima tripla della serata Bresciana: la manda a bersaglio Silins sull’assistenza di Lansdowne. 17-8 2/2 per Zerini in lunetta. Dubbia la decisione degli arbitri, che ... Leggi la notizia su oasport

