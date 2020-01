Licenziamento vicino alla pensione: è legittimo? Il chiarimento della Cassazione (Di martedì 14 gennaio 2020) I licenziamenti collettivi possono interessare i lavoratori prossimi alla pensione se questo è previsto in un apposito accordo sindacale nonostante la scelta coinvolga tutta l’azienda e non solo i settori in crisi. E’ quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 24755/2018 con cui la Suprema Corte ha respinto la nullità del Licenziamento di un dipendente perché prossimo alla pensione, quando la procedura era stata avviata per esigenze tecnico / produttive legate all’eccedenza di personale in un determinato comparto aziendale. Cerchiamo di fare chiarezza analizzando il pensiero della Cassazione. >> Ultime news a tema Licenziamento << Licenziamento vicino alla pensione: la controversia La vicenda trae le mosse dal recesso intimato al dipendente di una compagnia assicurativa nell’ambito di una procedura di Licenziamento collettivo, sorta per una situazione di eccedenza ... Leggi la notizia su leggioggi

