Lazio-Cremonese in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (14 gennaio) (Di martedì 14 gennaio 2020) Ricomincia nella giornata odierna la Coppa Italia 2019/2020, che tra le sfide in programma propone anche quella tra Lazio e Cremonese, valida per gli ottavi di finale, che metterà di fronte in gara secca la formazione di Simone Inzaghi ad una squadra proveniente dalla Serie B, quella lombarda, allenata da Massimo Rastelli. Il match si svolgerà quest’oggi, martedì 14 gennaio 2020, a partire dalle ore 18.00, in quel dello Stadio Olimpico di Roma, e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Rai 2, in HD sul 502 del digitale terrestre, ma anche in streaming, attraverso la piattaforma gratuita Rai Play. Il programma della partita: Coppa Italia 2020 Lazio-Cremonese Stadio: Olimpico di Roma Data e orario: 14/01/2020 alle 18.00 Diretta TV: Rai 2 Le probabili formazioni: Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, ... Leggi la notizia su oasport

