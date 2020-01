Influenza Lazio: “A Gennaio -30% di attesa nei pronto soccorso” (Di martedì 14 gennaio 2020) Le iniziative messe in campo dalla Regione Lazio per limitare i disagi che si verificano nei pronto soccorso regionali in occasione del periodo del picco Influenza, hanno portato a una riduzione delle attese nei dipartimenti di emergenza-urgenza. “Dal monitoraggio effettuato nei pronto soccorso della Regione Lazio, a partire dal 23 dicembre e fino al 7 Gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, emerge una riduzione del 30% del tempo di attesa per coloro hanno bisogno di un ricovero”. Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Per chi invece non ha avuto necessità di un ricovero la riduzione dei tempi di attesa rispetto allo scorso anno è stata del 13% – prosegue D’Amato – Nonostante il periodo complesso dovuto all’aumento ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

