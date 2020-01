Imma Pirone, Clara di Un Posto al Sole: “Fuori dalla tv, lavoro in una ditta di pulizie: aiuto mamma a testa alta" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Quando non sono in tv aiuto mia mamma nella ditta di pulizie: lo faccio a testa alta da quando è morto mio padre”, parola di Imma Pirone, volto di Un Posto al Sole. Un talento da ballerina, un passato da Miss e poi l’arrivo nel cast della soap di Rai Tre nei panni di Clara, donna di servizio dell’imprenditore Alberto Palladini. Ma l’attrice 32enne, una volta spenti i riflettori, lavora davvero nel settore pulizie occupandosi della ditta di famiglia. A riportare la storia è Il Mattino.La giovane, originaria di Torre del Greco, si occupa della pulizia di scale e ballatoi dei condomini del vesuviano. L’interprete di Un Posto al Sole, che viene da una famiglia di sette figli, rivela:″È una piccola impresa di pulizie, a conduzione familiare - racconta la giovane col sorriso - Con la morte di mio padre, la manda avanti solo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

andrewpasq : #ImmaPirone di 'Un Posto al Sole': 'Lavoro in una ditta di pulizie' #upas - leggoit : Imma Pirone, l'attrice di Un Posto al Sole lavora per una ditta di pulizie: «Aiuto mia mamma, Lo faccio a testa alt… -