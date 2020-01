Ilary Blasi da Fazio, incontenibile su Totti: «Il quarto figlio? Se vuole lo fa con un’altra» (Di martedì 14 gennaio 2020) Non c’è intervista di Ilary Blasi che passi inosservata: la moglie del capitano è letteralmente senza freni quando si trova innanzi alle domande di giornalisti e conduttori e anche da Fazio non è stata da meno. Ospite a Che tempo che fa, – lo stesso programma in cui l’ex letterina annunciò di essere incinta del primo figlio – la conduttrice non pone limiti nelle risposte. A quasi vent’anni dal debutto in tv, Ilary non sembra aver perso la spontaneità e la leggerezza che l’hanno sempre contraddistinta. Trentottenne romana, la Blasi aveva appena vent’anni quando esordì nel ruolo che le permise poi di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ilary Blasi da Fazio: la curiosità sulla gravidanza soddisfatta in modo ‘esclusivo’ Ne è passata di acqua sotto i ponti per Ilary: programmi, conduzioni importanti, il tutto condito da quella spumeggiante genuinità per la quale, ... Leggi la notizia su urbanpost

