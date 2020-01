Il piano di Gualtieri: giù le tasse per gli esclusi dagli 80 euro. Parte dalla Castelli il confronto con la maggioranza (Di martedì 14 gennaio 2020) Per tutto il pomeriggio e fino a sera nell’ufficio di Roberto Gualtieri fanno capolino Laura Castelli, viceministra all’Economia in quota 5 stelle, e Cecilia Guerra, sottosegretario a via XX settembre in rappresentanza di Leu. Le due sono di casa al Tesoro. Perché puntare la lente su incontri che normalmente non assumono lo status di notizia? Il nastro va riavvolto a lunedì pomeriggio. La viceministra non ha gradito l’annuncio di Gualtieri di convocare venerdì le parti sociali e ha evocato la necessità di un faccia a faccia per “una linea unitaria” sul taglio del cuneo fiscale. Parte così il confronto interno alla maggioranza sulla grande partita delle tasse. I grillini non nascondono malumori, i renziani, come dice Luigi Marattin in un’intervista a Huffpost, puntano a un disegno ambizioso. Ma l’impostazione, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

andrew_verd : RT @ilmessaggeroit: Fisco, il piano Gualtieri: meno #tasse a 14 milioni di lavoratori. Esteso bonus 80 euro - HuffPostItalia : Il piano di Gualtieri: giù le tasse per gli esclusi dagli 80 euro. Parte dalla Castelli il confronto con la maggior… - teresacapitanio : RT @ilmessaggeroit: Fisco, il piano Gualtieri: meno #tasse a 14 milioni di lavoratori. Esteso bonus 80 euro -