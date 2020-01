Il fumus delle Procure che offuscò anche l’ultima indagine su Piazza Fontana (Di martedì 14 gennaio 2020) Ci sono libri la cui lettura è obbligatoria per un cittadino repubblicano. Come dire altrimenti di questo La maledizione di Piazza Fontana (Chiarelettere editore, novembre 2019), pagine su cui il sessantacinquenne magistrato milanese Guido Salvini è come se scaraventasse drammaticamente tutto il sen Leggi la notizia su ilfoglio

fumus delle Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : fumus delle