Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci imbarazzata e gelo in studio: svelato il motivo (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo scorso febbraio avevo fatto un appello perché qualcuno portasse in Italia The Masked Singer e Milly Carlucci mi ha accontentato. Venerdì scorso è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, tutto è filato liscio, il programma è stato davvero molto gradevole (a parte la giuria), ma c’è stata una mezza gaffe simpatica. Nel cercare di indovinare chi potesse celarsi dietro le maschere, Ilenia Pastorelli ha più volte fatto il nome di Pupo, che in quel momento era in diretta al GF Vip, la concorrenza di Rai Uno. Nulla di grave, ma in realtà pare che in studio sia calato il gelo (da casa non l’ho notato). A fare questa rivelazione è stato Jonathan Kashanian ieri a Detto Fatto. “Uno dei giudici ha fatto una gaffe, si tratta di Ilenia Pastorelli. Quando le hanno chiesto più volte ‘secondo te chi si nasconde sotto quella maschera?’ lei ha fatto il ... Leggi la notizia su bitchyf

