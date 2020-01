Grande Fratello Vip: nuove espulsioni in vista dopo Salvo Veneziano (Di martedì 14 gennaio 2020) Caos al Grande Fratello Vip: nuove espulsioni in vista dopo quella di Salvo Veneziano, sotto accusa ci sono i ‘complici’ del pizzaiolo. Il pizzaiolo Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip nella serata di ieri. “Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole … L'articolo Grande Fratello Vip: nuove espulsioni in vista dopo Salvo Veneziano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -