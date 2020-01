Giallo sulla morte di Dj Navi: "Lettera suicida non è la sua" (Di martedì 14 gennaio 2020) Marco Della Corte Secondo i famigliari la Lettera in cui Ivan Ciullo avrebbe annunciato il suo suicidio non sarebbe stata scritta realmente da lui, il cadavere dell'uomo venne trovato impiccato ad un albero Secondo la famiglia Ciullo, non fu Ivan, meglio conosciuto col nome d'arte DJ Navi, di professione speaker radiofonico, a scrivere la Lettera suicida indirizzata a "mamma e Sergio". Il messaggio venne ritrovato dopo la morte del 31enne, il 22 giugno 2015, nelle campagne di Acquarica del Capo, nel leccese, dove venne rinvenuto il cadavere di Ivan impiccato ad un albero. Come si legge dall'agenzia Ansa, è stata svolta un consulenza grafologica a favore della tesi del delitto supportata dalla famiglia di DJ Navi, che dovrebbe essere depositata in data 14 gennaio 2020 a Lecce, sul tavolo del pm Maria Vallefuoco la quale ha riaperto il caso. Secondo quanto sostenuto dal ... Leggi la notizia su ilgiornale

