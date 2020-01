Giallo in Vaticano, Ratzinger: “Non è mio il libro su celibato dei preti”. Cardinale: “Sapeva” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il papa emerito Joseph Ratzinger ha chiesto ufficialmente di ritirare la sua firma e il suo nome dal discusso libro del Cardinal Robert Sarah in cui Benedetto XVI si scagliava ancora una volta contro i presti sposati. Ratzinger sostiene di non aver dato autorizzazioni a pubblicare il libro a suo nome ma il Cardinale ribatte: "Benedetto XVI sapeva" Leggi la notizia su fanpage

