Eros Ramazzotti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli: “Depresso? Sono felice” (Di martedì 14 gennaio 2020) Marica Pellegrinelli – dopo dieci anni e un matrimonio – se ne va dalla vita di Eros Ramazzotti. E lo fa senza un pezzo dedicato tipo Più bella cosa e con un foglio di via firmato dal cantante in cui afferma: “Non Sono depresso, Sono felice”. Le parole di Eros La scorsa estate, a luglio esattamente, Ramazzotti e Pellegrinelli annunciavano la rottura e la separazione. Un addio estremamente difficile, acuito da una promessa solenne (infranta) e da due figli. I due però hanno sempre evitato toni melodrammatici, anzi, hanno quasi minimizzato. In un’intervista la modella diceva che in fondo “la vita va avanti, il resto migliora sempre”, oggi Eros – intervistato da Chi – fa il paio con le frasi della ex affermando di essere addirittura in una fase felice. Al settimanale ha detto: “Non Sono depresso, Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i ... Leggi la notizia su thesocialpost

