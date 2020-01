È di Mattia Bon il corpo trovato nel Piave. Per la famiglia la parola Fine (Di martedì 14 gennaio 2020) È di Mattia Bon, 45enne di Spinea, il corpo trovato il 30 novembre scorso nella golena sul Piave, a Noventa. Lo aveva avvistato un cacciatore di passaggio. Finisce ogni speranza per la famiglia. Le speranze erano ormai ridotte al lumicino ma la famiglia di Mattia Bon aspettava l’ufficialità sulla morte dell’uomo prima di mettersi il … L'articolo È di Mattia Bon il corpo trovato nel Piave. Per la famiglia la parola Fine proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

