Dazi, Usa: Cina non manipola più valute

Cina non è più un manipolatore di valute. Si tratta di un gesto distensivo degli Usa in vista della firma del mini accordo sul commercio prevista domani. La decisione è legata agli impegni che la Cina ha assunto per evitare svalutazioni competitive, cosa che ha portato all'apprezzamento della valuta cinese. Nel 2019, con i Dazi, la Cina ha visto scendere a 295,8 mld di dollari il surplus commerciale sugli Usa, l'8,5% in meno rispetto al 2018,anno in cui aveva raggiunto la cifra record di 323,3 mld.(Di martedì 14 gennaio 2020)

