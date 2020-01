Da Emma a Massimo Ranieri, tutti gli ospiti di Sanremo 2020 serata per serata (Di martedì 14 gennaio 2020) Un Amadeus visibilmente emozionato, quello che annuncia gli ospiti di Sanremo 2020 e ne fa una scansione precisa serata per serata. I nomi emersi dalla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 70 non stupiscono ma c'è anche una gradita sorpresa, rappresentata dall'arrivo di Massimo Ranieri. Presenti al Casinò di Sanremo, anche alcune delle dame che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, con Antonella Clerici saldamente al fianco di Amadeus. Annunciato anche il nome di Monica Bellucci, che sarà presente durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020 Nella prima serata, le signore sul palco saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Atteso anche Tiziano Ferro, che canterà sicuramente, ma anche Fiorello. Tra gli ospiti è ufficiale anche ultimo, al quale si aggiungono i protagonisti di ... Leggi la notizia su optimaitalia

