Coppa Italia, Napoli-Perugia 2-0, doppio Insigne dal dischetto (Di martedì 14 gennaio 2020) Coppa Italia, risultati 14 gennaio 2020. In campo Inter, Napoli e Lazio per gli ottavi di finale della competizione. ROMA – Coppa Italia, risultati 14 gennaio 2020. Proseguono i quarti di finale con in campo l’Inter, il Napoli e la Lazio per questa seconda giornata di partite. Coppa Italia, i risultati di martedì 14 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Coppa Italia di martedì 14 gennaio 2020 (IL TABELLONE) Napoli-Perugia 2-0Lazio-Cremonese (ore 18)Inter-Cagliari (ore 21) Napoli-Perugia, il risultato e i marcatori Il Napoli di Gennaro Gattuso guarda con fiducia alla Coppa Italia, possibile via di accesso all’Europa a fronte di una situazione in campionato decisamente compromessa. Dall’altra parte c’è il Perugia di Serse Cosmi, che torna sulla panchina dei bianco-rossi. Il Perugia approccia bene alla partita e nei primi ... Leggi la notizia su newsmondo

