C’è una quinta persona malata di meningite in provincia di Bergamo (Di martedì 14 gennaio 2020) Un uomo è stato ricoverato per meningite all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è il quinto caso riscontrato nelle ultime settimane in diversi comuni del territorio tra Bergamo e Brescia, in Lombardia. Due persone sono morte. L’uomo ha 54 anni, Leggi la notizia su ilpost

Mov5Stelle : Qualcuno ancora si oppone alla revoca delle concessioni autostradali ai Benetton nonostante i crolli, le vittime, l… - ParcoColosseo : #MIRABILIA | DENTRO L'ARCO DI TITO Sull'Arco di Tito c'è una porticina poco visibile che nasconde una rampa di sca… - CarloCalenda : Non c’è un singolo dato a conforto di questa boutade. Anzi Q100 ha enormemente complicato i problemi in alcuni serv… -