Caso Bibbiano, concluse le indagini per 26 persone (Di martedì 14 gennaio 2020) Caso Bibbiano, concluse le indagini su ventisei persone. Resta tra gli indagati il sindaco Carletti. Bibbiano (REGGIO EMILIA) – concluse le indagini sul ventisei persone per il Caso Bibbiano. Resta tra gli indagati, per abuso d’ufficio, il sindaco Carletti. Bibbiano, concluse le indagini su 26 persone Nella giornata del 14 gennaio gli inquirenti hanno notificato a 26 persone l’avviso della conclusione delle indagini con 108 capi di imputazione contestati. Il sindaco di Bibbiano tra gli indagati Resta tra gli indagati il sindaco di Bibbiano, su cui pende l’accusa di abuso d’ufficio. Sul primo cittadino si era espressa la Cassazione facendo sapere che erano da considerarsi illegittimo l’arresto di Carletti. Per i giudici non c’erano i presupposti per poter procedere con l’obbligo di dimora nei confronti del sindaco. fonte ... Leggi la notizia su newsmondo

