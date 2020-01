Canottaggio, il 4 di coppia perde Filippo Mondelli: l’azzurro si ferma per una malattia ossea (Di martedì 14 gennaio 2020) Brutto colpo per il 4 di coppia dell’Italia. Il Campione del Mondo di Plovdiv 2018 Filippo Mondelli si è infatti dovuto fermare per via di una patologia ossea, per la quale si rendono necessari degli ulteriori approfondimenti. A diramare la notizia è stata la Federazione Italiana Canottaggio. Il nostro portacolori ha avvertito inizialmente il dolore durante il raduno preolimpico a Sabaudia, e adesso è diretto a Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, su indicazione del medico della FIC, Prof. Armando Spataro. Queste le dichiarazioni dell’interessato al sito federale: “Da qualche giorno lamentavo un risentimento a un ginocchio e questa diagnosi è stata per me inaspettata. In ogni modo sono sereno ed estremamente fiducioso sull’esito di queste ulteriori indagini condotte in una struttura all’avanguardia. Considero questo periodo solo un momento lontano dai remi ... Leggi la notizia su oasport

