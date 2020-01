Bergamo: mentre svaligiano la casa, il chihuahua inizia ad abbaiare, così lo prendono e lo affogano nel WC (Di martedì 14 gennaio 2020) L’orribile episodio è accaduto lo scorso 3 gennaio, a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Alcuni ladri si sono intrufolati all’interno di una casa situata in via Ostani, prima di essersi assicurati che i proprietari fossero usciti. Hanno messo sottosopra l’intera casa, in cerca gli oggetti di valore. Purtroppo qualcuno ha infastidito il loro da fare: il piccolo chihuahua di famiglia. Un cane minutino, che alla vista di quelle persone estranee all’interno della sua casa, che buttavano tutto a terra, ha iniziato ad abbaiare in modo ininterrotto. I ladri, alla fine, per farlo stare zitto, hanno compiuto un gesto orribile. Hanno preso il cagnolino e lo hanno affogato nel water. Quando la famiglia è rientrata a casa, si è ritrovata davanti ad una scena orribile. Il chihuahua, ... Leggi la notizia su bigodino

