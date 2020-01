Atlantia ha un nuovo ad. E’ Carlo Bertazzo, uomo di fiducia dei Benetton (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo scorso settembre era rimasta vacante la carica di ad di Atlantia. Dopo le dimissioni di Giovanni Castellucci non era ancora stato nominato il suo successore. Ieri è stato scelto Carlo Bertazzo, un fedelissimo dei Benetton. Direttore generale e consigliere di Edizione, Bertazzo ha giocato un ruolo di primo piano nel processo di diversificazione della holding dei Benetton. Vi è entrato nel 1995 dopo un’esperienza alla Comit e nella Ifi. Apprezzato dagli investitori, con una solida reputazione sul mercato e tra le banche, attualmente siede nei consigli di Cellnex, Abertis e Aspi. Il cda di Atlantia ha conferito a Bertazzo tutte le deleghe, in attesa di individuare un altro ad a cui affidare la responsabilità delle attività internazionali. Tra quattro giorni è in programma il vertice di Palazzo Chigi che deciderà del futuro della concessione di Autostrade. Bertazzo, insieme a ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Atlantia ha un nuovo ad. E’ Carlo #Bertazzo, uomo di fiducia dei Benetton Direttore generale e consigliere di Edi… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Carriera manageriale tutta interna al gruppo dei Benetton quella di Carlo Bertazzo, nuovo amministratore delegato di #Atl… - StartMagNews : Carriera manageriale tutta interna al gruppo dei Benetton quella di Carlo Bertazzo, nuovo amministratore delegato d… -