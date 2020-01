Aristide Malnati è gay? Parla lui: “A livello sentimentale e mentale sono attratto dagli uomoni” (Di martedì 14 gennaio 2020) Aristide Malnati svela di essere attratto mentalmente e sentimentalmente dagli uomini, spiega però di essere sessualmente etero Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Aristide Malnati, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia Malnati si è lasciato sfuggire un’interessante e importante rivelazione mentre Parlava con Paolo Ciavarro. Il gieffino ha deciso di aprirsi e ha Parlato della sua attrazione mentale nei confronti degli uomini. Aristide Malnati è gay? Sembra proprio di no, il gieffino ha infatti detto di essere attratto dagli uomini solo mentalmente e non anche fisicamente, ci ha tenuto a precisare che l’attrazione sessuale la prova per le donne. Queste le parole di Malnati al Grande Fratello Vip: “I miei veri amori, a livello di ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

