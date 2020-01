Annachiara Zoppas compagna di Vittorio Brumotti ” Non ho mai cercato di cambiare la sua vita” (Di martedì 14 gennaio 2020) La storia d’amore tra Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti sotto i riflettori ma solo per dimostrare la loro sintonia Annachiara Zoppas è da diversi anni la fidanzata di Vittorio Brumotti e nonostante i pericoli che corre nel suo mestiere di biker, lei ha imparato ad accettarlo e a non aver paura. In un’intervista lui si è dichiarato spiegando che oramai da un paio d’anni, i due stanno insieme e lei è riuscita a capire tutti i lati del suo carattere. Sulla donna ha raccontato anche se come inviato di Striscia la Notizia nonostante corra diversi pericoli per il suo mestiere anche come biker, Annachiara ha capito in che modo accettare questa sua grande passione. Qualche mese fa era stato proprio Vittorio Brumotti a ringraziare la compagna per la presenza costante nella sua vita, anche perché a differenza di altre donne che aveva avuto in passato, non ha mai provato a ... Leggi la notizia su kontrokultura

