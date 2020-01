Accadde oggi, 14 gennaio 1912: la peggior sconfitta esterna della Juve, umiliata dal Milan (Di martedì 14 gennaio 2020) La Juventus è una squadra abituata a vincere. E quando ha perso le sconfitte sono state sonore. Il 14 gennaio 1912 è una delle giornate più umilianti della sua storia. Al Campo Milan di Porta Monforte i bianconeri vengono travolti dai rossoneri; finisce 8-1 in una partita valida per il girone ligure-lombardo-piemontese. Mattatore dell’incontro Louis Van Hege, attaccante belga che segna ben 4 reti, di Cevenini e Rizzi le doppiette che portarono alle 8 reti del Milan. Per i bianconeri a segno Besozzi, una magra consolazione. Quella batosta resta tuttora la peggiore sconfitta esterna mai rimediata. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Accadde oggi, 14 gennaio 1912: la peggior sconfitta esterna della Juve, umiliata dal Milan CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

