A forte rischio gli Australian Open: ritiri e malori durante le qualificazioni per il fumo degli incidenti (Di martedì 14 gennaio 2020) ritiri e malori durante le qualificazioni degli Australian Open per il fumo degli incendi. Resta viva l’ipotesi di un rinvio. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Le qualificazioni degli Australian Open sono iniziate nel segno dei ritiri e dei malori per il fumo degli incendi. Un’emergenza che sta colpendo l’intero Paese e le conseguenze iniziano ad averle anche gli atleti. La prima ad alzare bandiera bianca è stata la slovena Dalila Jakupovic per una crisi respiratoria durante un match. Fortunatamente per lei nessuna grave conseguenza fisica ma sicuramente tanta paura. Piccolo inconveniente anche per un raccattapalle che è svenuto a bordo campo. Le polemiche non mancano e presto ci potrebbe essere una decisione importante. I big si allenano al coperto Se da una parte gli atleti sono impegnati nelle qualificazioni, dall’altra i big continuano ad allenarsi ... Leggi la notizia su newsmondo

123Paolino : @NicolaBellu @pbiagiola @ArkadiMaslow @garbino ...l'e' dura fare una manovra a forte rischio in ambito UE .... - infoitsalute : Infarto, l'ansia aumenta le probabilità: un forte stress emotivo fa crescere fino a 4 volte il rischio - fralsi : @InterCM16 Politano così non serve e si svaluta, quindi va venduto. Spinazzola se fosse integro fisicamente la giuv… -