Via dei Dauni, auto tampona camion in sosta: illeso il conducente della Smart (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento- Impatto tra due mezzi nel tardo pomeriggio odierno in via dei Dauni dove una Smart ha tamponato un camion dell'azienda che cura la manutenzione della pubblica illuminazione cittadina, al momento dell'impatto in sosta per intervenire proprio su un lampione spento. La city car ha avuto la peggio, con il parabrezza che in virtù dell'impatto è andato completamente in frantumi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso. Non si segnala alcun intervento al momento di soccorsi sanitari.

