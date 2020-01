Ultime da Buckingham Palace: Harry e Meghan rifiutano le richieste della regina Elisabetta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è svolto l’attesissimo Summit convocato dalla regina Elisabetta per parlare del divorzio di Harry e Meghan Markle dalla Famiglia Reale: ecco cosa è emerso. Summit concluso: la decisione finale della regina Elisabetta su Harry e Meghan Si sarà conclusa definitivamente la faccenda dei Sussex? Di certo ha avuto fine il Summit organizzato dalla regina Elisabetta, che ha riunito tutti i membri senior della Famiglia Reale per discutere della questione. Secondo alcune voci la fretta con cui la Sovrana ha organizzato l’incontro non era dovuta solo l’urgenza della materia, ma anche alla seria possibilità che Meghan Markle rilasciasse un’intervista bomba, pronta a gettare altro fango sulla Corona. D’altronde dopo l’annuncio, la registrazione del marchio dei Sussex, e il contratto con la Disney, Buckingham Palace si aspetta di tutto dalla moglie di ... Leggi la notizia su velvetgossip

